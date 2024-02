REGIONALI: A GUARDIAGRELE PRESENTAZIONE LISTA DELLA LEGA E INAUGURAZIONE COMITATO SABRINA BOCCHINO

GUARDIAGRELE – “Siamo pronti per una giornata molto significativa per questa campagna elettorale che si terrà a Guardiagrele, dove sono in programma due importanti appuntamenti per me e per tutti i candidati della Lega per la provincia di Chieti, con la presentazione della lista e l’inaugurazione della sede”.

Ad annunciarlo è Sabrina Bocchino, consigliere regionale ricandidata con la Lega alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

Due gli eventi previsti per domani, venerdì 16 febbraio, a Guardiagrele.

Alle 19, presso la sala convegni dell’Ente Mostra Artigianato Abruzzese, si terrà la presentazione dei candidati della Lega per la provincia di Chieti – oltre a Bocchino, Fabrizio Montepara, Nicola Argirò, Carmela Carfone, Mario Colantonio, Donato Amedeo Di Campli, Romina Di Cretico, Rocco Paolini – alla presenza dell’europarlamentare Aldo Patriciello, del sottosegretario all’Agricoltura, nonché segretario regionale del carroccio, Luigi D’Eramo, dell’onorevole Alberto Bagnai, del segretario per la provincia di Chieti Maurizio Bucci.

A seguire, in via Roma 55, poco distante dal luogo dell’evento, ci sarà l’inaugurazione della nuova sede della candidata Sabrina Bocchino.

“Sarà un momento di festa e condivisione, tutti insieme getteremo le basi per scrivere un programma condiviso entrando nel vivo della campagna elettorale. Faremo nostro l’appello a fare squadra del leader nazionale della Lega Matteo Salvini, che di recente all’Aquila ha annunciato che presto sarà anche nella nostra provincia. Stare tra la gente, ascoltare i territori, è la nostra priorità e continueremo a farlo a tutela degli interessi degli abruzzesi”, conclude Bocchino.