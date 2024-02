REGIONALI: A PESCARA E TORTORETO PRESENTATE LE LISTE UDC-DC

PESCARA – Presso la sala commissioni del Consiglio Comunale di Pescara il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa e il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Gianfranco Rotondi, hanno partecipato alla conferenza stampa in vista delle elezioni regionali del 10 marzo prossimo.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati programmi e motivazioni e presentati i 29 candidati delle liste circoscrizionali Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

“Abbiamo scelto donne e uomini che li accomunasse valori e principi rifacenti alla Democrazia Cristiana. Una scelta fondata sulla coerenza e non sull’opportunismo. Saremo determinanti per la vittoria di Marco Marsilio e apporteremo un contributo di equilibrio, competenza e responsabilità.

Insieme agli amici della DC di Rotondi abbiamo ricomposto in Abruzzo la famiglia democristiana forte della sua Storia fondata da due grandi protagonisti Natali e Gaspari che hanno reso grande l’Abruzzo: “ha dichiarato il segretario dello scudocrociato, Lorenzo Cesa.

“Siamo molto soddisfatti e nonostante le cassandre l”UDC- DC avrà un ottimo risultato che consoliderà la vittoria di Marsilio. Poche promesse e impegni concreti soprattutto per le fasce più deboli e per il sostegno al lavoro questa sarà la nostra campagna elettorale” hanno dichiarato il commissario per le elezioni e il segretario regionale, Antonio Saccone e Enrico Di Giuseppantonio.