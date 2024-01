REGIONALI: A SANTE MARIE INAUGURATA SEDE ELETTORALE DI LORENZO BERARDINETTI, POI TAPPA A TAGLIACOZZO

SANTE MARIE – In un clima di festa è stata inaugurata ieri pomeriggio a Sante Marie (L’Aquila), la sede elettorale di Lorenzo Berardinetti, candidato alle elezioni regionali del 10 marzo prossimo con il Partito democratico a sostegno del candidato presidente Luciano D’Amico.

Tanti sostenitori arrivati da tutta la provincia dell’Aquila – si legge in un comunicato – hanno voluto far sentire la propria vicinanza a Berardinetti, che ricopre anche il ruolo di sindaco di Sante Marie e presidente Uncem Abruzzo, per il via ufficiale alla campagna elettorale.

LA NOTA COMPLETA

“Ho deciso non a caso di partire da dove tutto è iniziato”, ha commentato Berardinetti, “dal paese dove sono nato e dove ho scelto di vivere. Ho avuto modo nei cinque anni di amministrazione regionale di lavorare per la mia regione e per il mio territorio mettendo a disposizione delle persone la mia esperienza e la mia competenza acquisita nel tempo. C’è ancora tanto da fare, ci sono ancora tanti problemi da risolvere, tante potenzialità da valorizzare e tanti progetti da portare avanti”.

Berardinetti ha ringraziato in particolar modo “tutte le persone che mi sono sempre state vicino e i tanti giovani che ora sono al mio fianco in questa nuova sfida. Il mio grazie va al Partito democratico e al candidato presidente D’Amico, personalità di alto spessore a servizio del nostro Abruzzo, alla mia famiglia, a tutti i colleghi sindaci e amministratori che mi sono accanto e a quanti il prossimo 10 marzo decideranno di sostenermi”.

Domani, domenica 28 gennaio alle 17.30, Berardinetti sarà nella sede elettorale di Tagliacozzo (L’Aquila), in piazza Duca degli Abruzzi 9 per incontrare i cittadini e parlare insieme di come poter realizzare progetti concreti per il territorio, di come affrontare le carenze della sanità locale e di come sviluppare il turismo esperienziale.