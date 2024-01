REGIONALI ABRUZZO: A SULMONA INAUGURATA NUOVA SEZIONE FORZA ITALIA INTITOLATA A SILVIO BERLUSCONI

SULMONA – Partecipazione, applausi e un ringraziamento da parte della famiglia Berlusconi e di Gianni Letta hanno caratterizzato la cerimonia di inaugurazione della nuova sezione di Forza Italia a Sulmona (L’Aquila), in Corso Ovidio 108.

Una, tra le prime in Italia, ad essere intitolata al fondatore del partito Silvio Berlusconi. Soddisfazione è stata espressa dalla consigliera regionale, e candidata alle elezioni del 10 marzo prossimo, Antonietta La Porta, tra gli artefici della riapertura della sezione di Forza Italia.

“Sono contenta, orgogliosa e soddisfatta per essere riuscita a riaprire la sede di Forza Italia a Sulmona – ha dichiarato La Porta – ho raccolto le istanze dei vecchi forzisti che mi hanno sollecitato una nuova casa per poterci riunire, confrontarci e far crescere il partito”.

Dello stesso avviso il coordinatore regionale di Forza Italia l’onorevole Nazario Pagano. “Questo è un luogo di ritrovo per scambiare opinioni, lottare per vincere la campagna elettorale. Forza Italia è un partito vero, fatto di valori e con validi amministratori locali”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il coordinatore provinciale Gabriele De Angelis, i candidati consiglieri regionali Paolo Federico e Luisa Taglieri e il candidato alle elezioni europee di giugno Eliseo Iannini.