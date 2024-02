REGIONALI ABRUZZO: BIG IN CAMPO, OGGI SCHLEIN A TERAMO, MERCOLEDI’ MELONI, GIOVEDI’ SALVINI

L’AQUILA – Nei giorni in cui i partiti in corsa alle regionali del 10 marzo aggiustano le carte e riempiono le ultime caselle, in vista delle presentazione delle liste venerdì e sabato prossimo, arrivano in Abruzzo le big nazionali.

Oggi Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito democratico con un serrato tour in provincia di Teramo, al fianco del candidato presidente del campo largo del centrosinistra, Luciano D’Amico, poi mercoledì 7 febbraio la premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che sarà a L’Aquila e Montesilvano, con al fianco il candidato presidente del centrodestra, Marco Marsilio, di Fdi, e presidente uscente. Giovedì arriverà invece il vice premier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, con un tour che dalle 12.30 toccherà Avezzano, L’Aquila, Roseto degli Abruzzi, Pescara e alle 19.30 Montesilvano.

Questo il programma della visita odierna di Schlein: l’arrivo a Castelli alle ore 9 per una visita al Museo della ceramica e a una bottega artigiana. Alle 10.10 si sposterà a Casale san Nicola per l’omaggio al “Cuore del Gran Sasso”, opera monumentale creata per commemorare gli undici lavoratori caduti durante la realizzazione del traforo. Alle 11:30 la segretaria dem sarà a Teramo nella sede dell’Ance per un incontro con la filiera delle costruzioni. Alle 12,30, in piazza Martiri della Libertà, si terrà un punto stampa con i giornalisti, mentre alle 13.10, nella sede del Partito democratico, in corso De Michetti, parteciperà a una riunione con i sindacati studenteschi.

Alle 15.15 il sopralluogo al ponte Collerenti di Bellante, crollato nel dicembre 2022 e oggetto di un’inchiesta della magistratura, dal quale si proseguirà verso la Riserva del Borsacchio, via Colle Magnone, dove l’arrivo è previsto alle 16.

Elly Schlein sarà a Roseto in piazza della Repubblica, e alle 16.30 per un incontro con le associazioni ambientaliste e con le amministrazioni locali, poi muoverà alla volta di Giulianova dove alle 17.40 visiterà la Piccola Opera Charitas.

L’ultimo appuntamento alle 18.50 al centro congressi Blu Palace di Mosciano Sant’Angelo, in viale Europa, per un’iniziativa pubblica.

“Come promesso – commenta il segretario regionale del PD Daniele Marinelli – Elly Schlein torna in Abruzzo a pochi giorni dalla visita nella Marsica per assicurare il pieno sostegno suo e di tutto il partito alla campagna elettorale del nostro candidato presidente Luciano D’Amico. Nel tour toccheremo i temi dell’artigianato, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell’edilizia, della formazione, delle infrastrutture, dell’ambiente e della tutela delle fasce più deboli della società, per concludere poi con un’iniziativa pubblica. Al contrario della destra, che cala le decisioni dall’alto e senza confronto, la nostra segretaria non resta al chiuso di qualche comitato elettorale ma cammina in strada e incontra persone, associazioni e categorie per parlare dei problemi che ognuno vive nel quotidiano. E’ la ricetta della realtà, lontana dalle fanfare delle eterne promesse, con la quale intendiamo dare un apporto concreto alla vittoria di Luciano D’Amico alle elezioni del 10 marzo”.

Il prossimo 7 febbraio in Abruzzo arriva invece il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nelle elezioni politiche del settembre 2022 è stata candidata ed eletta deputata proprio nel collegio L’Aquila-Teramo.

Il programma è ancora da dettagliare, quello che è certo finora che saranno due le tappe sicure: primo appuntamento per la firma dell’accordo sui fondi Fsc, i Fondi per lo sviluppo e la coesione, con il presidente Marco Marsilio.

Poi alle 18.30 Giorgia Meloni sarà al Pala Dean Martin in occasione dell’evento inaugurale dei “Wolrd Skate Games 2024 che sbarcheranno dal 29 agosto al 6 settembre, per la prima volta in Italia e che vedranno l’Abruzzo tra le quattro regioni che li ospiteranno. Oltre al presidente del consiglio, saranno presenti nella circostanza anche altre importanti autorità del mondo dello sport e della politica nazionale.

In particolare all’ecento sono interessate Roccaraso per l’Inline Hockey, Montesilvano per il Roller Derby, Pescara per i 100 metri di pattinaggio corsa, Francavilla al Mare per la Maratona Pattinaggio Corsa, Sulmona per il pattinaggio corsa su strada, Chieti per l’Inline slalom e Tortoreto per l’Inline Downhill e Skateboarding Downhill.

A causa dell’indisponibilità dell’impianto di Verdeaqua nessuna prova si svolgerà a L’Aquila.