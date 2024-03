REGIONALI ABRUZZO: BOOM DI ACCREDITI MEDIA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER SEGUIRE I RISULTATI

L’AQUILA – Grande attenzione mediatica per le elezioni regionali di domani: in Abruzzo è previsto l’arrivo di giornalisti e troupe televisive di tutte le maggiori testate italiane ed anche alcune straniere, in particolare il Times e ZDF, la seconda tv pubblica tedesca.

Al momento sono oltre 200 le istanze di accredito giunte ai comitati elettorali dei due candidati alla Presidenza, per il centrodestra l’uscente Marco Marsilio, di FdI, per il campo largo di centrosinistra, l’ex rettore dell’Università di Teramo Luciano D’Amico.

La sala stampa, allestita a Palazzo Silone, sede della Giunta regionale all’Aquila, sarà accessibile da domani sera.

Entrambi i candidati hanno allestito punti stampa nei loro comitati di Pescara, Marsilio in via Parini e D’Amico in Piazza Unione: circa 110 sono state le richieste di accredito giunte allo staff di Marsilio, altre 80 circa a quello di D’Amico e ancora una ventina nella sala stampa alla Regione.

Sia Marsilio che D’Amico avrebbero previsto, in caso di vittoria, una conferenza stampa per il mattino seguente, 11 marzo, a Palazzo Silone nel capoluogo regionale.

Tra i principali media nazionali accreditati Rai, Mediaset, LA7, SKy, previsti collegamenti da numerosi programmi, tra i quali Agorà, Quarta Repubblica, Zona Bianca, Rainews24, SkyTg24, L’Aria che tira. Tra i principali quotidiani Il Corriere della Sera, Il Fatto quotidiano, La Stampa.