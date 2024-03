L’AQUILA – Il livello massimo di attenzione sulle elezioni regionali abruzzesi del 10 marzo è plasticamente rappresentato dal numero crescente di inviati delle testate nazionali in Abruzzo, dallo spazio crescente in talk show e pagine di giornale, e palinsesti dell’informazione.

Come pure dal nutrito calendario di visite e tour elettorali dei big nazionali che accorreranno in regione negli ultimi giorni di campagna elettorale. Come a dire: in gioco nelle urne abruzzesi non è più solo una partita locale, quanto importante, ma dopo la sconfitta alle regionali sarde del centrodestra ma un giudizio sul governo di Giorgia Meloni e il perdurare o meno della luna di miele con la maggioranza degli elettori italiani, ad un anno e mezzo dalle politiche del 2022, i rapporti quanto mai tesi tra Fdi e Lega. Dall’altra parte è in gioco il possibile riscatto del centrosinistra, con un nuovo e decisivo test per la formula del campo largo, incardinato sull’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 stelle, senza il quale il campo diviso e avverso al centrodestra negli ultimi appuntamenti elettorali, ha rimediato sonore sconfitte contro un centrodestra che correva unito.

I sondaggi e il sentiment generale fino a qualche mese fa davano per pressoché certa la vittoria del centrodestra di Marco Marsilio, di Fdi, che in cinque anni di governo ha avuto tutto il tempo di consolidare il consenso, ora invece la partita si è riaperta, e il candidato del centrosinistra Luciano D’Amico potrebbe farcela, e la partita tornata pienamente contendibile, con l’incognita rappresentata da una buona fetta di elettorato, per alcuni sondaggi vicina al 50% o giù di lì che ha dichiarato di non volersi recare a votare o di non aver ancora deciso chi votare.

A galvanizzare il popolo di centrosinistra è poi la vittoria, non certo scontata in Sardegna, della pentastellata Alessandra Todde, sostenuta da una coalizione che vede insieme Pd e M5s, ovvero del campo largo, lo stesso che corre in Abruzzo, dove anzi il campo è larghissimo, visto che a differenza della Sardegna, vede la partecipazione di Azione e Italia viva.

Come riferito da La Repubblica, Carlo Buttaroni, presidente di Tecnè, a proposito di possibile “effetto strascinamento” del voto sardo in Abruzzo, ha evidenziato che in realtà in Sardegna ha vinto Todde, più che la coalizione che la sosteneva, perché numeri alla mano i partiti del centrodestra hanno preso più voti, evidenziando anche che il campo largo è ancora un esperimento che eventualmente potrà affermarsi nel medio lungo periodo. Il presidente di YouTrend, Giovanni Diamanti, parla invece di “effetto bandwagon”, cioè “carrozzone”, una sorta di “istinto del gregge” che condiziona le scelte: “in generale una vittoria elettorale porta entusiasmo e mobilita chi per disaffezione o disillusione veniva dato per indeciso, o chi credeva che il centrosinistra non avesse alcuna chance. Dopo ogni tornata amministrativa chi vince ha un piccolo boost nei sondaggi nazionale”. E questo potrebbe essere, in linea di principio determinante anche in Abruzzo, presso un elettorale che fino a qualche mese fa era sfiduciato ed ora invece vede crescere esponenzialmente la speranza di vittoria.

Una consapevolezza ben presente in entrambi gli schieramenti, ed è per questo che i candidati stanno moltiplicando gli sforzi e gli appuntamenti.

E tanti, come dicevamo, saranno i big che arriveranno a dare man forte.

Il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, dopo gli appuntamenti di ieri a L’Aquila, Tagliacozzo e Avezzano, oggi sarà nelle province di Chieti e Teramo. Al mattino, intorno alle 10.30, Conte arriverà a Chieti e, dopo un passaggio al mercato settimanale in centro città, terrà un incontro con alcuni rappresentanti della società civile sullo stato di salute della sanità abruzzese.

Successivamente, verso le 14.30, visiterà un’azienda nel comune di Pineto produttrice di cucine. Nel pomeriggio, alle 16 circa, sarà a Teramo per incontrare gli inquilini delle case Ater di via Balzarini, mentre intorno alle 18 raggiungerà la Riserva del Borsacchio per un sopralluogo e un incontro con le associazioni ambientaliste. La giornata si concluderà a Giulianova per incontrare i cittadini nella Sala Kursaal, alle ore 19.30.

Oggi in Abruzzo anche il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, per partecipare ad eventi organizzati da Forza Italia

Il primo appuntamento è previsto per le ore 10:00 a Pescara in Comune, dove si terrà una conferenza stampa insieme al sindaco di Pescara, Carlo Masci, al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, e al presidente della I commissione della Camera dei deputati Nazario Pagano.

Alle ore 11:00 si terrà invece una conferenza stampa nel tribunale di Avezzano, dove è prevista la partecipazione del viceministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.

Domani inizierà il tour di Matteo Salvini, leader della Lega, vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sarà in Abruzzo anche il 3, 7 e 8 marzo.

Domani Salvini sarà ad Avezzano, alle 10.30 con la visita allo stabilimento L-Foundry del Nucleo industriale di Avezzano, accompagnato dal sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, e dai candidati del collegio aquilano. A seguire, alle 11.30, Salvini sarà al cinema Astra dove incontrerà sostenitori e simpatizzanti.

Sempre domani sarà a L’Aquila Anna Maria Bernini, di Forza Italia, Ministro dell’Università e Ricerca alle ore 11:30, presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale San Salvatore per incontrare i giovani medici della Scuola di Specializzazione in Pediatria, di nuovo attiva dopo la chiusura nel 2017. All’incontro saranno presenti Roberto Santangelo, Vicepresidente Vicario del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, il Prof. Ferdinando Romano Direttore Generale dell’ ASL1 Abruzzo

Alle 12:15 Bernini sarà in visita all’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila e a Navelli alle 16.30, a sostegno di Paolo Federico, candidato al consiglio regionale con Forza Italia.

Mentre la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi verrà sempre domani, a sostegno della lista dei Riformisti e Civici, nata dall’iniziativa politica di Italia Viva e Socialisti in Abruzzo. Il programma prevede, alle ore 10, una visita aziendale alla Tekné di Ortona, seguita da un caffè al bar Alikè, alle 11, a sostegno della candidata Sonia Albanese. A mezzogiorno, la parlamentare sarà a Lanciano, al Caffè del corso e la giornata terminerà a Sulmona, dalle 17.30, per un’iniziativa pubblica allo Spazio Pingue di via Lamaccio.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, sarà all’Aquila il 4 marzo. e lo stesso giorno sarà al centro spaziale del fucino Adolfo Urso, di Fdi, ministro delle Imprese e del made in Italy.

Per il centrodestra, il 5 marzo, per chiudere insieme, come fatto in Sardegna, la campagna elettorale, ci saranno la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di Fdi, che tra le altre cose è stata eletta deputato nel collegio L’Aquila-Teramo, assieme a Matteo Salvini, e Antonio Tajani, leader di Forza Italia.

Lo stesso giorno è prevista la visita in Abruzzo di Niki Vendola, presidente di Sinistra Italiana.

Il 6 marzo è prevista la visita dell’ex ministro e segretario del Partito democratico ed ex presidente dell’Emilia Romagna, Pierluigi Bersani per sostenere la candidata del Partito democratico nel collegio provinciale dell’Aquila, la sindacalista Cgil, Rita Innocenzi. Per il 6 marzo si prevede anche una visita del senatore Matteo Renzi, leader di Italia viva, ma manca ancora l’ufficializzazione.

La leader del Partito democratico, Elly Schlein, più volte in Abruzzo nella passate settimane, sarà a Pescara il 7 marzo e altre date saranno annunciate a breve.