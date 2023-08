REGIONALI, “ABRUZZO INSIEME”: “COSTRUIREMO ALTERNATIVA A CENTRODESTRA, A BREVE NOME CANDIDATO”

PESCARA – “‘Abruzzo insieme’ si è riunito quest’oggi a Pescara, ribadendo l’impegno di costruire un’alternativa al Governo di centrodestra, con la partecipazione di tutte le forze civiche e politiche che condividono questo percorso, con pari dignità”.

È quanto si legge in una nota, inviata dallo stesso indirizzo dell’ufficio stampa del Pd, proprio a seguito del comunicato pubblicato dai dem che hanno ribadito di aver indicato nuovamente il nome del capogruppo Silvio Paolucci come candidato del campo largo di centrosinistra alle regionali di marzo 2023, alternativa all’attuale governo di centrodestra guidato da Marco Marsilio, di FdI.

Una nota che non chiarisce altri punti rispetto al comunicato del Pd (qui il link) e nel quale viene riaffermato solo che “la comune volontà è quella di scegliere in Regione Abruzzo il candidato Presidente e le sue liste, valorizzando così le peculiarità e le sensibilità di tutti i soggetti che oggi, uniti, concorrono in alternativa a Marsilio e alla sua giunta. Nei prossimi giorni sarà definito, sulla base di criteri comunemente individuati, il candidato o la candidata Presidente per la guida della coalizione”.