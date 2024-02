REGIONALI: ABRUZZO INSIEME, PIENONE PER INAUGURAZIONE COMITATO ELETTORALE DI BENEDETTO E IORIO

L’AQUILA – “Individuiamo nel candidato presidente la sintesi di un raggruppamento vasto che ha creato uno spazio di condivisione per dedicarsi ai problemi della nostra Regione, che vuole amministrare con consapevolezza, qualità e metodo.”

Così il consigliere regionale uscente Americo Di Benedetto, candidato assieme alla consigliera comunale dell’Aquila, Emanuela Iorio, alle elezioni regionali del 10 marzo con la lista Abruzzo Insieme, e che hanno sabato sera inaugurato a L’Aquila, in via Verdi il comitato elettorale, alla presenza del candidato presidente di Regione, Luciano D’Amico e del commissario straordinario per la ricostruzione d’Ischia, Giovanni Legnini, già sottosegretario, vicepresidente Csm, commissario sisma 2016, ed infine candidato presidente di Regione del centrosinistra nel 2019.

L’Associazione Civica Il Passo Possibile ha concesso i suoi locali in Via Verdi per sostenere questo nuovo progetto politico. In occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale, per permettere ai numerosi sostenitori accorsi di assistere all’evento, il dibattito è stato proiettato anche sulle mura dell’edificio antistante, dove si è raccolta una folla numerosa: un segnale di forte coinvolgimento e interesse nei confronti dell’iniziativa.

“Sono emozionato dalla grande partecipazione felice della vostra presenza e toccato per l’affetto e la dedizione che in ogni circostanza ci dimostrate a riprova del nostro impegno costante e costruttivo a L’Aquila e provincia. Ringrazio Luciano D’Amico perché ha permesso ad Abruzzo Insieme di spendere il suo nome, il nome di una persona per bene, per riportare in politica la normalità e l’educazione”, ha detto Di Benedetto

Il Consigliere regionale uscente ha infine rivolto un appello agli elettori: “Un futuro migliore per la regione Abruzzo c’è. Con il voto a Luciano D’Amico, votiamo chi in Abruzzo vive e non chi con l’Abruzzo ci vive”, facendo riferimento “al tema, più volte sollevato, dell’interesse meramente politico rivolto alla Regione a scapito di quello per una buona amministrazione nonché alla decontestualizzazione territoriale del Presidente uscente Marco Marsilio”.

Nel dibattito appassionato, che si è svolto in una sala gremita nella sede de Il Passo Possibile, i candidati hanno delineato la visione progettuale di un Abruzzo rivitalizzato, con un programma che mette al centro le esigenze della Regione e promuove la necessità di un rinnovamento profondo, guidato da valori di pragmatismo, educazione e correttezza per rispondere alle reali priorità dell’Abruzzo.

Le dichiarazioni dei candidati hanno messo in luce la necessità di un cambio significativo nella gestione della Regione, ponendo al centro le esigenze concrete degli abruzzesi. Il confronto ha toccato tanti temi cari alla forza civica di cui Abruzzo Insieme è espressione non solo politica ma soprattutto progettuale, dalla sanità allo spopolamento delle aree interne, con l’obiettivo di presentare un’alternativa concreta e soluzioni reali per il futuro dell’Abruzzo.

Emanuela Iorio ha sottolineato la capacità di D’Amico di rappresentare in maniera umana e professionale le problematiche abruzzesi, con una promessa: “Siamo molto determinati a cercare un risultato che faccia bene alla nostra città, al nostro territorio e alla regione intera.”

Il candidato presidente Luciano D’Amico ha sottolineato “il carattere partecipativo del programma della coalizione di cui è a capo, scritto a più mani con il coinvolgimento degli abruzzesi, delle associazioni e delle istituzioni”. Ha evidenziato “l’importanza di un impegno collettivo per cambiare il futuro della Regione” e lanciato “un appello a tutti a tornare a votare il 10 marzo per scegliere il loro futuro ed evitare che lo stesso venga scelto sui tavoli romani del centrodestra, dove l’Abruzzo non è un invitato ma una pietanza che viene servita” riconoscendo l’importanza della problematica già citata dal Consigliere Di Benedetto.

Il Commissario Giovanni Legnini ha espresso il suo sostegno convinto a D’Amico, definendolo “il presidente giusto per l’Abruzzo in questo momento storico” e ribadito il suo plauso alla novità positiva rappresentata da Abruzzo Insieme come forza civica che è “il lievito e il collante della coalizione, attraverso candidature di grande qualità su tutto il territorio regionale.”

“Il coinvolgimento e l’affetto dei cittadini dimostrano ancora una volta la fiducia in quella forza civica e aggregante che è Abruzzo Insieme, per L’Aquila e provincia, che vuole rappresentare le esigenze reali della Regione mettendo al centro gli abruzzesi. Con un futuro votato all’insegna dell’unità e del pragmatismo, Abruzzo Insieme si candida a essere la voce dell’Abruzzo che cerca un cambiamento epocale reale”, si legge infine nella nota.