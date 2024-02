REGIONALI ABRUZZO: MARSILIO PRESENTA CAMPAGNA ELETTORALE A PESCARA, LA DIRETTA

PESCARA – Al cineteatro Circus di Pescara è partita la presentazione della campagna elettorale del candidato presidente Marco Marsilio e della coalizione di centrodestra.

Sono presenti i responsabili regionali delle liste che sostengono Marsilio, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Lista Marsilio Presidente, Noi Moderati e Udc. All’evento parteciperanno i candidati al Consiglio regionale delle quattro province abruzzesi della coalizione di centrodestra.

Attraverso le parole e le immagini Marco Marsilio racconterà ai cittadini abruzzesi il lavoro svolto in questi cinque anni di Governo, i progetti messi in cantiere e il programma per la prossima legislatura.

“Abbiamo costruito una lista competitiva in tutte le province, ora abbiamo il compito di far conoscere agli abruzzesi il nostro progetto insieme al Presidente Marsilio. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per la corretta procedura che ci ha consentito di depositare la lista in tutte le province. Faccio i miei complimenti a Benedetta Fasciani coordinatrice della provincia dell’Aquila della lista “Marsilio Presidente” per aver messo insieme candidati rappresentativi di tutta la provincia e per aver perfezionato gli adempimenti amministrativi. Una menzione particolare perché prima umana e poi politica, la voglio rivolgere a tutti coloro che hanno lavorato nel comitato elettorale, primo fra tutti il coordinatore, Nicola D’Ambrosio. Un grazie a quei dirigenti di partito che ci hanno aiutato anche non voteranno la nostra lista, un impegno in prima persona per dare fattezza alla lista che rappresenta il presidente Marsilio; per questo il loro supporto vale doppio”, queste le parole Terenzio Rucci, coordinatore regionale della lista.

TUTTI I NOMI DELLA LISTA

CHIETI

Calabrese Valentina

De Laurentiis Rodolfo

Luciani Antonio

Mariani Filomena

Marinucci Luciano

Mazzoccone Antonella Lucia

Milozzi Massimiliano

Della Penna Cristiana

Pescara

Caralla Ernestina

Di Febo Paride

Di Mascio Barbara Rosalia

Santilli Giovanni

Verì Nicoletta

Zazzera Lucio

D’Angelo Fabio Corrado

Teramo

Appicciutoli Graziano

Di Sante Andrea

D’Orazio Benigno

Martini Valeria

Rispoli Emanuela

Vasanella Paolo

Zippilli Gianna

L’AQUILA

Alba Arianna

Arduini Pierluigi

Bianchi Elisabetta

Lugini Gianpaolo

Marchetti Carolina

Mari Moreno

Stinelli Giovanni