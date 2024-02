REGIONALI ABRUZZO: MARSILIO PRESENTA CAMPAGNA ELETTORALE, APPUNTAMENTO AL “CIRCUS” DI PESCARA

PESCARA – È in programma domani mattina alle ore 11:00, al cineteatro Circus di Pescara, la presentazione della campagna elettorale del candidato presidente Marco Marsilio e della coalizione di centrodestra.

Saranno presenti i responsabili regionali delle liste che sostengono Marsilio, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Lista Marsilio Presidente, Noi Moderati e Udc. All’evento parteciperanno i candidati al Consiglio regionale delle quattro province abruzzesi della coalizione di centrodestra.

Attraverso le parole e le immagini Marco Marsilio racconterà ai cittadini abruzzesi il lavoro svolto in questi cinque anni di Governo, i progetti messi in cantiere e il programma per la prossima legislatura.