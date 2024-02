REGIONALI ABRUZZO: TANTA GENTE PER D’INCECCO E SULPIZIO A PESCARA, “LA GENTE CREDE NELLA LEGA”

PESCARA – “Ho aperto nei giorni scorsi la mia campagna elettorale al teatro Circus ricevendo l’abbraccio di tantissima gente. Oggi ho ritrovato lo stesso identico calore e la stessa partecipazione. E questa è la dimostrazione che la gente crede nel progetto della Lega e nel lavoro che abbiamo fatto in Regione in questi ultimi cinque anni, sapendo bene che ci sono ancora tanti problemi da dover risolvere. Abbiamo comunque tutti gli elementi per fare il meglio. Alla base del mio impegno politico, come ho già avuto modo di dire, c’è il sentimento autentico. Ci sono il lavoro, la dedizione, l’umiltà e soprattutto la volontà di affrontare con forza e coraggio le difficoltà, senza false promesse”.

Così il capogruppo regionale, Vincenzo D’Incecco, candidato nella lista della Lega alle regionali del 10 marzo, durante l’inaugurazione del comitato elettorale a Pescara, in corso Vittorio Emanuele II. Insieme a lui, Daniela Sulpizio, candidata anche a lei nella lista della Lega Abruzzo. Centinaia di persone sono intervenute alla inaugurazione del Comitato di D’Incecco e Sulpizio, affollando i locali e il marciapiede antistante.

Presenti il Sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo, il presidente della Regione Marco Marsilio, oltre ad esponenti del partito locali e regionali, amministratori.

“La presenza di tutta questa gente – ha evidenziato D’Eramo – è la prova che D’Incecco in questi 5 anni ha lavorato bene per Pescara e per l’Abruzzo. La Lega sta crescendo sull’intero territorio. Stiamo riscontrando una grande partecipazione a tutti i nostri eventi. Vogliamo continuare ad essere determinati per il futuro di questa Regione perché la Lega è una garanzia. Il lavoro di questi anni ha ridato credibilità e visibilità all’Abruzzo, che è tornato a crescere”.