REGIONALI: AD AIELLI PRESENTAZIONE CANDIDATURA SINDACO ENZO DI NATALE

AIELLI – Sabato 10 febbraio, alle ore 20, presso l’ex oratorio di Aielli Alto (L’Aquila), il sindaco Enzo Di Natale presenterà la sua candidatura alle prossime elezioni Regionali. Con lui sarà presente il candidato alla presidenza per il centrosinistra Luciano D’Amico.

“Un appuntamento importante per tutto il territorio che vede candidato uno dei primi cittadini che in questi anni ha saputo ascoltare e far sviluppare non solo la municipalità da lui guidata, ma l’intero territorio, grazie ad una politica di ascolto, partecipazione caratterizzata da iniziative lungimiranti”, si legge in una nota.

“Presenterò la mia candidatura insieme al candidato presidente Luciano D’Amico – spiega Di Natale – Un momento per me fondamentale che mi farebbe piacere vivere insieme a voi: vi aspetto per ascoltarvi e discutere insieme di tante tematiche, ma soprattutto, per dare forza ad un sogno che ogni giorno diventa più realizzabile. Un passo alla volta, per tornare a correre”.