REGIONALI: AFFOLLATO CONVEGNO CON I GIOVANI A PRATOLA PELIGNA PER LA CANDIDATA MARIA ASSUNTA ROSSI

PRATOLA PELIGNA – Nella serata di ieri, nel suggestivo scenario del Mercato Centrale di Pratola Peligna (L’Aquila), si è svolto un incontro di grande rilevanza per il destino dell’Abruzzo.

Il candidato regionale Abruzzo, Maria Assunta Rossi, ha dato appuntamento ai giovani del territorio per ascoltare le loro istanze e condividere idee in vista delle prossime Elezioni Regionali Abruzzo 2024 per Marsilio.

L’evento ha registrato una straordinaria partecipazione, con centinaia di persone accorse, principalmente giovani desiderosi di confrontarsi con la candidata regionale. Fin dall’inizio, si è avvertito un forte desiderio di partecipazione attiva da parte dei presenti, che hanno affollato il Mercato Centrale con entusiasmo e interesse.

Tra i relatori presenti, oltre a numerose figure dell’imprenditoria giovanile, sono intervenuti l’On. Fabio Roscani, il coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Valerio Castellani e il sindaco di Secinaro Noemi Silveri, i giovani imprenditori come Mario D’Angelo, Andrea Zaccardelli Francesco Puglielli e il giurista ambientale Mario Puglielli.

La moderazione dell’incontro è stata affidata alla competenza di Annalaura Di Michele. Durante l’incontro, non sono mancati momenti di confronto su temi cruciali per il futuro della regione, tra cui lo spopolamento delle aree interne, la tutela dell’ambiente, i trasporti, lo sviluppo delle attività commerciali e le politiche giovanili. I relatori hanno offerto contributi preziosi, evidenziando le sfide e le opportunità che l’Abruzzo dovrà affrontare nei prossimi anni. Maria Assunta Rossi ha dimostrato grande attenzione e sensibilità nell’ascoltare le voci dei giovani, mostrandosi aperta al dialogo e pronta a recepire le loro proposte per costruire insieme il futuro della regione.

Dopo il dibattito, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di socializzare e condividere idee in un’atmosfera conviviale e informale, consolidando così il legame tra la candidata regionale e i giovani del territorio.