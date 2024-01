REGIONALI: AGNESE RANGHELLI CANDIDATA CON FORZA ITALIA

SPOLTORE – Agnese Ranghelli sarà candidata alle prossime elezioni regionali in Abruzzo con Forza Italia, a sostegno di Marco Marsilio presidente.

“Alla base della decisione di intraprendere questo nuovo percorso, la volontà di mettere a disposizione della collettività abruzzese la sua esperienza e competenza, capacità che derivano anche dal lungo impegno nel sociale”, si legge in una nota

“Con una lunga carriera come dirigente nazionale in una grande organizzazione e attiva nel mondo dell’associazionismo cattolico, Agnese Ranghelli ha infatti contribuito significativamente alla promozione della solidarietà e al rispetto della dignità della persona. Il suo attuale impegno come consigliera comunale a Spoltore le ha permesso di applicare questi valori quotidianamente a livello locale”.

“Sociologa di formazione, Ranghelli ha dedicato la sua carriera professionale a temi di sensibilità sociale, lavorando con le ACLI (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani), dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile nazionale del Coordinamento Donne ACLI e delle pari opportunità dal 2011 al 2021, e quello di Presidente provinciale delle ACLI di Pescara. Attualmente, è consigliera Nazionale delle ACLI”.

“Ranghelli ha anche contribuito al Comitato Nazionale di parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 2014 al 2021, dimostrando il suo impegno a livello nazionale su questioni di parità e giustizia sociale”.

“Forza Italia, un partito moderato, responsabile e propositivo, mi offre l’opportunità di rappresentare uno spazio di grande valenza sociale e politica, dove posso avanzare proposte etiche, solidali e orientate al mondo del lavoro per raggiungere traguardi importanti e realizzabili – spiega Agnese Ranghelli – Vorrei portare in Regione la voce di chi affronta la quotidianità e si impegna a garantire meritoria vicinanza alle associazioni di volontariato che svolgono un ruolo cruciale nel supportare famiglie, bambini, giovani, donne e anziani in difficoltà. Insieme possiamo migliorare ancora il nostro Abruzzo, la regione che amiamo. Il voto alla lista di Forza Italia e a me di marzo confermerà la squadra di governo per un Abruzzo sempre più del fare e dal volto umano”.