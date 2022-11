REGIONALI, AIUTO: “MAI TRATTATO CON D’ALESSANDRO”

L’AQUILA – Riceviamo e pubblichiamo la nota di smentita della ex eurodeputata M5s, Daniela Aiuto, oggi referente abruzzese di Azione per gli enti locali e politiche europee.

“Gentile redazione, leggo con sorpresa la ricostruzione, del tutto fantasiosa, da voi riportata questa mattina in un articolo apparso online denominato “RENZIANO D’ALESSANDRO LAVORA A CANDIDATURA, ASSE CON AIUTO, SÌ A RIFORMA ELETTORALE” a firma di Filippo Tronca.

Vi informo che non ho mai trattato o parlato con l’On. D’Alessandro di qualunque argomento riguardante le elezioni regionali. Peraltro, come giusto che sia, i rapporti politici con il coordinatore di Italia Viva in Abruzzo li intrattiene l’omologo di Azione, l’On. Giulio Cesare Sottanelli. Aggiungo che non ho nessuna intenzione di occuparmi di trattative per le elezioni regionali e che non ho mai parlato di questo argomento con il Presidente Marsilio”.