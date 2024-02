PESCARA – Sabato 17 febbraio dalle ore 10:30 il Teatro Circus di Pescara, in via Lanciano, 9, ospiterà l’evento per la presentazione delle sei liste che compongono il Patto per l’Abruzzo, guidato da Luciano D’Amico, candidato alla presidenza della Regione per le elezioni del prossimo 10 marzo 2024.

Sarà anche l’occasione per illustrare a tutti il programma, che è stato scritto dal basso con la partecipazione di tanti cittadini e cittadine.