REGIONALI: AL VIA GLI INCONTRI ORGANIZZATI DALLA CGIL DI CHIETI CON I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA

CHIETI – Costruire il futuro non è solo una dichiarazione d’intenti, una visione d’insieme, è anche analisi della criticità e progettualità concreta. La Cgil Chieti grazie ai tavoli di incontro e di dibattito “Chieti Direzione Futuro”, vuole confrontarsi con i candidati Presidenti alle elezioni regionali sulle criticità ma anche e soprattutto sulle opportunità del territorio.

Primo appuntamento fissato per mercoledì 28 febbraio alle ore 09:30, nella Sala Polifunzionale di Monte Marcone in via Ignazio Silone ad Atessa (Chieti). Protagonisti del dibattito Luciano D’Amico, candidato Presidente del centro sinistra e Franco Spina, Segretario Generale Cgil Chieti, a moderare l’incontro la giornalista Monica Di Fabio. Automotive, sanità, infrastrutture, sviluppo della aree interne, queste le macro tematiche che la Cgil Chieti metterà sul tavolo della discussione, argomenti che possono fare la differenza per il futuro della provincia di Chieti.

La sinergia tra questi comparti rappresenta una leva strategica per il futuro della nostra Provincia e dell’intero Abruzzo. Creare nuove opportunità economiche, migliorare i servizi essenziali per il cittadino e la coesione sociale, rilanciare l’occupazione, devono essere priorità assolute della programmazione regionale. Il futuro passa attraverso la programmazione, la condivisione di percorsi e idee . La Cgil Chieti augura un confronto vero, che sia in grado di dare prospettive al mondo del lavoro, capace di dire quello che si può o si deve ancora fare.