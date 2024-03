REGIONALI: ALLE 19 AFFLUENZA AL 43,9%, NELL’AQUILANO LE PERCENTUALI PIU’ ALTE

L’AQUILA – Si ridimensiona il dato percentuale per le regionali 2024 in Abruzzo che alle 12 aveva fatto registrare due punti in più rispetto alle precedenti consultazioni: alle 19 sulle 1.634 si attesta al 43,9% a fronte delle consultazioni precedenti del 43,01%, il dato più alto si registra ancora una volta nella provincia dell’Aquila dove supera la media regionale e si attesta al 47,51%, contro il 44,55% del 2019.

I dati sono riportati nel portale di Eligendo.

Alta l’affluenza nel capoluogo regionale dove si registra una percentuale del 52,10%, rispetto al 46,93% del 2019.

Per quanto riguarda le altre province, segue Teramo con il 44,67%, rispetto al 43,97% delle precedenti consultazioni; Pescara al 44,45% rispetto alle precedenti con il 43,98%. La più bassa si registra a Chieti che conferma lo stesso dato del 2019 con il 40,47%.

Per i singoli capoluoghi: Teramo al 50,2% (+4,4), Pescara al 46,7% (+2,2), Chieti al 45% (-2,0).

Il comune con l’affluenza più alta di tutta la regione, sempre considerando gli ultimi dati aggiornati alle 19, è Trasacco – in provincia dell’Aquila – oltre 4.600 elettori – dove ha votato il 62,24% degli aventi diritto, alle precedenti consultazioni la percentuale si era fermata al 59,08%.

Il comune con l’affluenza più bassa della regione è invece Corvara, in provincia di Pescara – 513 elettori – dove ha votato il 15,59% degli aventi diritto, alle precedenti consultazioni il 20,34%.