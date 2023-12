REGIONALI: “AMBIENTE, LAVORO E MOBILITA'”, DOMANI INCONTRO CON FURFARO E D’AMICO A FRANCAVILLA

FRANCAVILLA AL MARE – “Ambiente, lavoro e mobilità: tre sfide da vincere per l’Abruzzo futuro. Temi centrali per il Patto per l’Abruzzo e che rappresentano punti importanti del programma elettorale che si trova nella sua fase di ascolto”.

Se ne parlerà domani, lunedì 18 dicembre, alle 18.15, alla Sala Ipogea del Museo Michetti di Francavilla al Mare (Chieti)

Interverranno il deputato Marco Furfaro, responsabile nazionale Welfare del Pd, il professor Enzo Di Salvatore e Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione. Modererà Cristina Rapino, assessore comunale alle Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Diritti Civili.

“Abruzzo e Ambiente sono termini sinonimi – dichiara Luciano D’Amico a commento dell’incontro di domani – poiché la nostra regione può contare su 3 parchi nazionali, 1 Parco regionale, 25 riserve regionali, 5 parchi attrezzati, 54 siti di importanza comunitaria e 16 zone di protezione speciale. Per quanto riguarda invece il tema del lavoro qualificato, ovvero ben retribuito soprattutto per i giovani, il suo potenziamento rappresenterà per la mia azione di governo una priorità in modo da fermare la fuga fuori regione. Infine, sulla mobilità, il Masterplan sembra essere l’unica idea partita dall’Abruzzo negli ultimi 10 anni. Anche in riferimento a questi temi fondamentali, con impegno e passione torneremo ad avere una visione della nostra Regione”.