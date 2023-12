REGIONALI; ANCORA D’ALFONSO VS GATTI, “VUOI FARE ANCHE DIRETTORE EX MANICOMIO?”, “LIETO DI TORNARE”

TERAMO – Ancora veemente botta e risposta tra il deputato Pd, Luciano D’Alfonso, già presidente della Regione, e l’ex assessore regionale di Fi Paolo Gatti, oggi candidato di Fratelli d’Italia alle regionali del 10 marzo, intorno ai meriti dei lavori di riqualificazione dell’ex -manicomio di Teramo, e sull’annuncio fatto nel 2018 da Gatti del 2018 di ritiro dalla politica.

D’ALFONSO: “SPERIAMO NON MIRI ANCHE A DIREZIONE EX MANICOMIO”

“Sapevamo della rinuncia di Paolo Gatti a fare politica attiva, datata 2018. Abbiamo poi saputo delle sue ambizioni sulla Corte dei Conti abruzzese come membro nominato dal Consiglio regionale, anno domini 2021. Abbiamo anche appreso della sua candidatura alla Saga – la società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo, a partecipazione quasi interamente regionale – per il posto di direttore generale nel marzo scorso. Speriamo che non ci sia una mira anche sulla direzione dell’ex manicomio di Teramo”.

Esordisce così D’Alfonso che poi prosegue: “Gli anni passati e le candidature sfiorite non fanno bene al cantiere della struttura e nemmeno a Gatti, al quale – dopo tante delusioni – auguro di vedere soddisfatta almeno una delle aspirazioni future. Non escludo di telefonargli per conoscere la durata delle sue intenzioni personali e politiche, ricordandogli altresì che il Masterplan ha riempito di risorse Teramo e provincia (oltre 546 milioni di euro), al contrario di Prisma che fu un contenitore pieno di niente messo in campo dalla giunta regionale teramanissima di centrodestra che aveva in Gatti l’assessore plenipotenziario. In merito alle risorse destinate all’ex manicomio, per assegnarsi merito non è sufficiente inventarsi il cambio del colore dei calzini al ragioniere di turno”.

GATTI: “D’ALFONSO MI TELEFONO’ RAMMARICATO DAL MIO RITIRO”

“Non ho alcuna difficoltà a rispondere a D’Alfonso: non ho dubbi che il finanziamento originario sia stato determinato dalla sua azione. Come non ho alcun dubbio che tali risorse siano state distolte a motivo del covid 19 in virtù di un accordo nazionale”.

Questa la replica di Gatti, che poi aggiunge: “Allo stesso modo, rendo certo che le risorse per l’ex Manicomio di Teramo saranno ripristinate, che poi è quello che interessa ai cittadini. Sulle altre sue affermazioni, in verità di scarso interesse, posso sorvolare. Tranne su una: mi sono ritirato dalla politica attiva nel 2018, ed egli mi telefonò rappresentandomi il suo rammarico, sono quindi certo che sarà lieto del mio essere tornato, e del mio sottopormi al giudizio dei cittadini. Che sarà certamente più significativo del suo”.