L’AQUILA – “Quella dei candidati governatori è una questione delegata al tavolo nazionale, che fa le proprie valutazioni e le proprie scelte. Anche in Abruzzo, il ragionamento spetta ai vertici nazionali fare le valutazioni politiche del caso. La Lega ritiene comunque che gli uscenti abbiano fatto un grandissimo lavoro ed è giusto che proseguano il proprio percorso”.

Così il vice presidente della Giunta regionale abruzzese, Emanuele Imprudente, autorevole esponente della Lega, che interviene con toni pacati sul muro contro muro in atto da settimane tra il carroccio e Fratelli d’Italia per la scelta dei candidati governatori nelle 5 Regioni chiamate al voto: Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria.

Uno stallo che potrebbe mettere in discussione gli altri candidati, qualora non si arrivasse a una sintesi soddisfacente, a partire da Marco Marsilio, di FdI, ricandidato in Abruzzo alla ricerca dello storico secondo mandato nella regione fortino di Fratelli d’Italia e che ha visto eleggere, nel collegio L’Aquila-Teramo, la stessa premier Giorgia Meloni.

Il caso è esploso con il braccio di ferro in Sardegna, dove la Lega è pronta a sostenere l’uscente a Christian Solinas, mentre Fratelli d’Italia ha già lanciato Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, ormai partito con la sua campagna elettorale.

Per quanto riguarda la situazione in Abruzzo, Imprudente spiega: “Il clima all’interno del centrodestra abruzzese è di lavoro e grande collaborazione, come lo è sempre stato in questi 5 anni di Governo, nei quali siamo riusciti a raggiungere importanti traguardi. In Giunta e in Consiglio stiamo portando a termine le attività avviate e sono giorni di grande lavoro per la nostra Regione”.

“Il centrodestra unito ha consentito di superare anni difficili, di grandi emergenze, e oggi siamo diventati una Regione modello, credibile”.

Ancora da valutare la situazione nelle regioni dove i governatori sono di Forza Italia: Basilicata con Vito Bardi e Piemonte con Alberto Cirio.

Intanto il leader della Lega, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato il Consiglio federale per oggi alle 14, nella sede di via Bellerio a Milano, al quale parteciperà anche il sottosegretario Masaf, nonché coordinatore del carroccio in Abruzzo Luigi D’Eramo.