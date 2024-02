REGIONALI: ANDREOLA, “SARDEGNA DIMOSTRA CHE UNITI SI VINCE, PREMIATE COMPETENZA E PROFESSIONALITA'”

L’AQUILA – “Prendo atto con soddisfazione della vittoria di Alessandra Todde in Sardegna, oggi più che mai siamo consapevoli che uniti si vince e che si riesce a portare a casa il risultato”.

Così Vanna Andreola, storico dirigente della Regione Abruzzo, candidata alle regionali del 10 marzo nella lista Abruzzo progressista e solidale a sostegno di Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza del centrosinistra.

“Il voto in Sardegna dimostra che, oltre ai numeri dei partiti, vincono sempre la competenza e la professionalità, come nel caso di Todde, una donna tecnica che della politica non ha fatto la sua professione ma che allo stesso tempo è stata in grado di scendere in campo per la sua regione”, sottolinea Andreola che si definisce “un tecnico prestato alla politica”.

“È un segnale chiaro quello arrivato dai cittadini della Sardegna, un messaggio recepito anche in Abruzzo dove siamo sicuri verrà certificata la levatura del nostro candidato Luciano D’Amico che continueremo a sostenere con ancora più forza”, conclude Andreola.