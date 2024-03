REGIONALI: ARDUINI, “UN DOVERE MORALE PREMIARE LAVORO E CAPACITA’ DI MARSILIO”

L’AQUILA – “La mia decisione di candidarmi nasce dal dovere morale di sostenere il presidente Marco Marsilio, dalla sincera riconoscenza per tutto quello che è stato il suo operato di questi cinque anni”.

Così nell’intervista ad Abruzzoweb, Pierluigi Arduini, candidato nella lista Marsilio presidente nel collegio provinciale dell’Aquila, ex direttore della Confartigianato L’Aquila ed ex presidente dell’Ente bilaterale regionale dell’artigianato.

“Non dimentico come la Regione Abruzzo durante la pandemia del covid, ha dato un aiuto non di facciata, ma concreto e fattivo al settore dell’artigianato, alle micro e piccole imprese che rappresentano in Italia e in Abruzzo il 70% del Pil, come presidente dell’ente bilaterale ho molto apprezzato la sintonia con la Regione che ci ha consentito di erogare sostegni ad oltre 20.000 lavoratori”.

Prosegue Arduini, “Marsilio ha avuto la capacità e la lungimiranza nel riuscire a intercettare moltissimi fondi, molti più che in passato, parte significativa dei quali sono già stati messi a terra. Preziosa in tal senso la filiera che unisce e fa parlare la stessa lingua regione e governo. Nelle aree sisma del 2009 e 2016 abbiamo oggi a disposizione risorse ingenti grazie al fondo complementare. Per queste e tante altre ragioni sono certo che gli abruzzesi il marzo confermeranno Marsilio e centrodestra”.