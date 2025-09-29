REGIONALI: ARIANNA MELONI, “DOPO MARSILIO, BIS ACQUAROLI, PRESIDENTI CDX SANNO GOVERNARE”

ANCONA – “I presidenti di centrodestra governano cinque anni e vengono confermati, il centrodestra sa governare”.

Sono le parole di Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia Meloni, nonché capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, durante la conferenza stampa al fianco di Francesco Acquaroli, riconfermato presidente delle Marche.

La responsabile della segreteria politica ha chiesto un applauso per il governatore riconfermato per il “grande lavoro che è stato fatto, infaticabile e concreto, in un territorio non facile”.

Meloni ha ricordato come Acquaroli sia il secondo presidente espressione di Fratelli d’Italia, dopo Marco Marsilio in Abruzzo, riconfermato per il secondo mandato dopo un “buon governo”.

“Non è vero che non abbiamo una classe dirigente – ha sottolineato -. Invece c’è una classe dirigente preparata, che sa governare, con storie di buona amministrazione, di militanza, che quando governa è risolutiva”.

Ora “si riparte più determinati che mai: in bocca al lupo a tutti coloro che hanno permesso questa grande vittoria”.