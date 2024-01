REGIONALI: ASSESSORE COMUNALE DI PESCARA SANTILLI CANDIDATO CON LISTA MARSILIO

PESCARA – L’assessore comunale di Pescara, Gianni Santilli, ex vicesindaco passato da Lega a Fdi, si candida con la lista del Presidente Marco Marsilio alle prossime elezioni regionali del 10 marzo.

La Lega aveva chiesto a Marsilio di non candidare chi si è reso responsabili di cambi di casacca, ma anche in questo caso il presidente non ha dato seguito alla perentoria richiesta.

“Ho dato la mia piena disponibilità a candidarmi alla Regione Abruzzo nella lista del presidente Marco Marsilio, aderendo con entusiasmo alla sua proposta che mi onora come uomo e come politico”, scrive in una nota Gianni Santilli.

“Affronterò questa sfida elettorale con la serietà, la serenità e l’entusiasmo di chi intende mettere a disposizione la propria esperienza e le proprie idee, assieme alla conoscenza della macchina amministrativa e alle competenze maturate nel Pubblico, avendo sempre a riferimento il bene comune, come testimonia la mia storia personale e professionale. Sono sempre convinto che il buon senso porta alla buona politica e la buona politica esprime il buon governo”, conclude la nota di Santilli.