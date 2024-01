REGIONALI: ASSESSORE VERI’ UFFICIALIZZA CANDIDATURA CON LISTA DEL PRESIDENTE MARSILIO

L’AQUILA – L’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, si candiderà alle Regionali del prossimo 10 marzo nella lista “Marsilio Presidente”, nella circoscrizione di Pescara.

Lo fa sapere lo stesso assessore, specificando che “si tratta di una scelta presa con la consapevolezza della necessità di continuare il percorso già avviato dall’attuale governo regionale, che in questa legislatura ha raggiunto risultati che l’Abruzzo attendeva da anni e che nei prossimi mesi entreranno nella fase operativa. Di qui la decisione di correre con una lista che rappresenta la sintesi delle varie anime e sensibilità del centrodestra, con l’obiettivo di proseguire quell’impegno che farà crescere ancora la nostra regione”.

Nicoletta Verì, eletta con 4.934 voti nel 2019 con la Lega, aveva già detto no alla candidatura con i salviniani, con grande disappunto dei salviniani e del segretario regionale Luigi D’Eramo, per poi dire addio al partito.

La Lega nel febbraio 2019 aveva preso ben 165.008 voti, pari al 27,5%, eleggendo ben 10 consiglieri e mettendo in giunta 4 assessori su 6. Poi però la Lega ha subìto una serie di defezioni che hanno dimezzato il gruppo consiliare, e ora anche la presenza in giunta, visto che prima di Verì è andato via, per aderire a Fdi, l’assessore ad Ambiente ed Energia, Nicola Campitelli.