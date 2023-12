REGIONALI: AVVOCATO ATRIANO UMBERTO ITALIANI CANDIDATO PER NOI MODERATI

TERAMO – Presentata ieri a Teramo, dinanzi a molti simpatizzanti ed iscritti di “Noi Moderati” la candidatura per le prossime elezioni Regionali di Marzo 2024 , dell’avvocato atriano Umberto Italiani.

Si legge nella nota: ”Dopo alcuni mesi di intensi e proficui scambi di idee e condivisione di progettualità, il nostro territorio attraverso l’azione di Noi Moderati, capitanata da Fabrizio Valloscura, coordinata e sostenuta da Bruno Valentini, Beta Costantini e Carlo Flagella con la supervisione di Paolo Tancredi e con l’avallo dell’On. Fabrizio Lupi ha trovato sintesi attraverso l’ingresso in Noi Moderati dell’Avv. Atriano Umberto Italiani al fine di rappresentare con forza e determinazione il territorio di Atri, Silvi, Pineto, la Vallata del Fino e del Vomano nella prossima tornata elettorale in Regione”

Italiani 47 anni figlio del già Sindaco di Atri a cavallo degli anni settanta/ottanta Mario Saverio Italiani, neo papà, avvocato docente universitario presso Università degli studi di Teramo, già assessore al comune di Atri tra il 2009 e 2016, conosciuto e apprezzato nel territorio per le varie attività che svolge tra il mondo dello sport, del turismo e dell’agricoltura, sarà il nostro candidato di punta per il territorio delle terre del Cerrano e della vallata del Fino e del Vomano.

“La politica- dice Italiani- deve tornare ad unire e non a dividere. Deve tornare a rappresentare non a dare ruoli, deve tornare a proteggere non a dare protezione. La politica ha il dovere di tornare a fare tutto ciò a cui tanto tempo fa eravamo abituati: lavorare duramente per dare la speranza a propri cittadini ai propri giovani che si possa ancora nascere crescere e amare sé stessi nel proprio territorio”.