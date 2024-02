REGIONALI: AZIONE PRESENTA CANDIDATI A L’AQUILA

L’AQUILA – “L’Abruzzo cammina sulle idee nuove”: è il claim scelto per la presentazione dei candidati nella lista di Azione, a sostegno del candidato alla Presidenza della Regione Luciano D’Amico.

In vista delle regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo, Azione presenterà i candidati domani, giovedì 15 febbraio, alle 15.30, presso il Palazzetto dei Nobili all’Aquila.

Interverranno il vice segretario di Azione Ettore Rosato, il deputato e segretario regionale di Giulio Sottanelli, l’onorevole Elena Bonetti, vice presidente di Azione, Oreste Pastorelli, presidente dell’Associazione Socialista liberare, l’avvocato Massimo Carugno, il consigliere comunale Gianni Padovani.