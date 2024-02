REGIONALI: BAGNO DI FOLLA PER CARLA ZINNI (FDI) NELL’INCONTRO CON GLI ELETTORI A LANCIANO

LANCIANO – Una sala stracolma ieri a Lanciano (Chieti), per Carla Zinni, candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale d’Abruzzo. L’evento, al Ristorante l’Uliveto degli Artisti, si è trasformato in un bagno di folla. Dopo l’introduzione di Angelo Rullo, componente del Direttivo provinciale del partito di Giorgia Meloni, sono stati il Sen. Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e l’On. Guerino Testa, vicecoordinatore regionale, ad intervenire sottolineando come Carla Zinni rappresenti una espressione vera ed importante del partito.

Tanti gli amministratori del lancianese presenti in sala, che hanno voluto rimarcare il loro sostegno alla candidatura di Carla Zinni alle elezioni regionali del 10 marzo.

“Oggi – ha detto la Zinni nel suo intervento – sono qui, ed in questi giorni giro dalla mattina alla sera tardi, in lungo e in largo per la provincia, rientrando a casa spesso quando mio figlio, che ha pochi mesi, dorme già da ore. Lo guardo, lo fisso, e spero che un giorno capisca che la mia assenza, è per dare un futuro migliore anche alla sua generazione”.