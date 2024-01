REGIONALI: BIANCHI (LISTA MARSILIO), “RIDARE CENTRALITA’ E PROTAGONISMO A VALLE PELIGNA”

L’AQUILA – “Ho accolto con convinzione l’invito del presidente Marco Marsilio a candidarmi nella sua lista perché in quello che è stato fatto in questi cinque anni in regione Abruzzo ho ritrovato una continuità con le battaglie che porta avanti da anni. In primis è stata data un’importante risposta al ruolo che prestigio dell’ospedale di Sulmona e con il salvataggio del punto nascita e del tribunale”.

Così nell’intervista streaming, l’avvocato Elisabetta Bianchi, di Sulmona, candidata nella lista del presidente Marco Marsilio, di Fdi, alle regionali del 10 marzo.

“La valle dei peligna – spiega Bianchi – purtroppo ha vissuto in questi anni un eccessiva frammentazione politica e abbiamo scontato gli effetti nefasti di lotte intestine. Occorre invece unità concretezza per poter programmare e dare le risposte attese dal territorio dei cittadini”.

E sottolinea: “al centro dell’azione politica regionale oltre quel tanto che è stato fatto occorre concentrarsi sul comparto agricolo. Per quanto riguarda invece il nucleo industriale sarà determinante la velocizzazione della ferrovia Pescara – Roma”.