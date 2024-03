REGIONALI: BIG IN CAMPO, OGGI ANCORA SALVINI E LUPI, DOMANI CALENDA, MERCOLEDI’ RENZI

Ultima settimana di campagna elettorale in vista delle regionali del 10 marzo, e ancora big nazionali in Abruzzo.

Il leader della Lega, vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, dopo l’intenso giro ieri in provincia dell’Aquila, sarà oggi nel teramano. Ecco il programma: ore 10.30 visita a Montorio, 13.30 pranzo Corte dei Tini, Villa Vomano, 15.50 San Nicolò a Tordino visita al consorzio stabile Rennova, alle 16.45 a Campli alle 18.30 a Castellalto per un incontro pubblico nel ristorante Il Cavallino Rosso.

Ancora in Abruzzo il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, alle ore 11:00 a Crecchio, all’Auditorium Santa Maria da Piedi, ad un incontro pubblico a sostegno del candidato Valentino Di Carlo, coordinatore provinciale di Chieti, di Noi Moderati. A seguire, alle ore 17:30, sarà a Teramo, a Villa Bianca, in contrada Villa Tofo S. Eleuterio, alla chiusura della campagna elettorale del candidato Dodo Di Sabatino, alla quale parteciperanno tutti i candidati della lista di Noi Moderati della provincia di Teramo.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, arriverà domani lunedì 4 marzo. In mattinata sarà a Chieti, dove terrà una conferenza stampa con il candidato presidente Luciano D’Amico. Appuntamento alle ore 11:30 all’Hotel Parco Paglia (Via Erasmo Piaggio). Nel pomeriggio, poi, Calenda si recherà ad Avezzano, dove terrà un incontro con il sindaco Gianni Di Pangrazio a partire dalle 15:30 in Comune. Alle 16:30 Calenda terrà un incontro con il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio in Comune. Infine, alle 18:15, Calenda sarà a L’Aquila: il leader di Azione parteciperà a un evento sulla scuola con il deputato Giulio Cesare Sottanelli all’Auditorium Ance.

Sempre domani sarà al centro spaziale del Fucino Adolfo Urso, di Fdi, ministro delle Imprese e del made in Italy.

Per il centrodestra, martedì 5 marzo, per chiudere insieme, come fatto in Sardegna, la campagna elettorale, ci saranno la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di Fdi, che tra le altre cose è stata eletta deputato nel collegio L’Aquila-Teramo, assieme a Matteo Salvini, e Antonio Tajani, leader di Forza Italia.

Lo stesso giorno è prevista la visita in Abruzzo di Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana.

Martedì nel teramano ci sarà poi il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e mercoledì e giovedi la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli.

Mercoledì 6 marzo sarà in Abruzzo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, con programma ancora da stabilire.

Il 6 marzo è prevista la visita dell’ex ministro e segretario del Partito democratico ed ex presidente dell’Emilia Romagna, Pierluigi Bersani per sostenere la candidata del Partito democratico nel collegio provinciale dell’Aquila, la sindacalista Cgil, Rita Innocenzi. Per il 6 marzo si prevede anche una visita del senatore Matteo Renzi, leader di Italia viva, ma manca ancora l’ufficializzazione.

La leader del Partito democratico, Elly Schlein, più volte in Abruzzo nella passate settimane, sarà a Pescara il 7 marzo e altre date saranno annunciate a breve.