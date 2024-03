REGIONALI: BIONDI, “IL VENTO SARDO NON E’ ARRIVATO IN ABRUZZO”

L’AQUILA – “Sembra chiaro che il vento sardo non sia arrivato in Abruzzo, che il buon governo del centrodestra si sia affermato e che le calunnie del centrosinistra non abbiano fatto breccia nel cuore degli abruzzesi, aspettiamo il dato definitivo ma per il momento i dati sono molto confortanti. Sui partiti non possiamo esprimerci perché ci sono proiezioni ancora troppo poco indicativi”. Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, responsabile nazionale degli enti locali di Fratelli d’Italia, sullo spoglio delle elezioni regionali abruzzesi.