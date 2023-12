REGIONALI, BOCCHINO: “CENTRODESTRA UNITO E COESO VINCE, NON REPLICARE ESPERIENZA DI CHIETI”

CHIETI – “Ciò che deve emergere con forza è l’importanza della coesione, il centrodestra deve restare unito perché solo così siamo destinati a vincere le elezioni. Al contrario, come è successo a Chieti, rischiamo di affidare il governo regionale a centrosinistra e M5S”.

Così il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino che oggi pomeriggio al Gran Caffè Vittoria di Chieti ha incontrato i cittadini dopo l’ufficializzazione della candidatura alle elezioni regionali, nel corso dell’evento “Il mio territorio. La mia missione”.

Presenti, tra gli altri, il commissario provinciale della Lega Abruzzo Maurizio Bucci, il capogruppo in Consiglio comunale a Chieti Mario Colantonio, il consigliere regionale, presidente della Commissione Bilancio Fabrizio Montepara.

“Sto girando in lungo e in largo la nostra importante e produttiva provincia per verificare direttamente dalla gente le problematiche da risolvere e le grandi tematiche ancora da completare. In questo senso, non poteva mancare un incontro con cittadini ed elettori di Chieti, il nostro capoluogo di provincia che nel primo mandato ha ricevuto tante attenzioni dalla Lega e dal centrodestra che governa la Regione”.

“Sono impegnata ad approfondire ulteriormente le varie soluzioni che saranno portate a termine nel prossimo mandato che vedrà, per la prima volta nella storia dell’ente regionale, la Lega e il centrodestra ancora al timone per completare il buon lavoro fatto finora. Una situazione che ci consente di guardare con fiducia alla storica riconferma alla guida della nostra Regione, e cambiare il volto dell’Abruzzo”.