REGIONALI: BOCCHINO, “CITTADINI RICONFERMERANNO GOVERNO CENTRODESTRA, IMPORTANTE ANDARE A VOTARE”

VASTO – “In questi intensi giorni di tour elettorale registriamo un clima positivo per il centrodestra e per la Lega, i cittadini vogliono riconfermare questo buon governo. Ora si tratta solo di convincere quante più persone possibili ad andare a votare”.

Così Sabrina Bocchino, candidata della Lega alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo nel collegio di Chieti, nel corso di un’intervista ad AbruzzoWeb.

“Quando si governa bene e si lavora con passione, dedizione ed onestà, i cittadini lo riconoscono – aggiunge Bocchino – ed è per questo che raccogliamo sempre un grande sostegno in ognuno degli splendidi comuni della nostra provincia, dalla costa alle aree interne”.

“Il clima all’interno del partito è buono come sempre, chi non voleva esserci se ne è andato e di conseguenza sono rimasti i migliori. Per noi l’importante è non abbandonare mai la nave”.