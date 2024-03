REGIONALI: BOCCHINO, “GALLERIA SAN SILVESTRO, ANCORA UNA VOLTA RISPOSTE CONCRETE”

VASTO – ‘Ancora una volta il centrodestra e la Lega danno risposte concrete e rapide’. Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino in merito all’avvio dei lavori sulla galleria San Silvestro a Francavilla.

‘Il ministro Matteo Salvini – dice ancora Bocchino – ha ribadito più volte il suo amore per l’Abruzzo e la necessità che la regione debba essere modernizzata dal punto di vista infrastrutturale e ne sono un esempio lampante i fondi CIPESS per la ferrovia Roma Pescara e i tanti investimenti previsti, ad esempio, per l’ampliamento del sistema portuale indispensabile per garantire la competitività delle nostre aziende e mantenere se non aumentare i livelli occupazionali’.

‘Dalla accelerazione delle procedure per quanto attiene al viadotto Sente, per il quale finalmente si vede uno spiraglio di concretezza, fino all’avvio dei lavori per la galleria di Francavilla – sottolinea l’esponente del Carroccio – il nostro segretario sta mostrando attenzione e premura verso i nostri territori. Al centrosinistra che per anni ha imbavagliato la nostra regione con l’immobilismo ed il pescaracentrismo, il centrodestra unito e coeso ha risposto in questi cinque anni e continua a rispondere alle criticità con rapidità, concretezza, efficacia, tant’è che anche di fronte a qualche candidata che a meri fini strumentali, per non dire elettorali, invocava la gratuità di lunghi tratti autostradali il centrodestra ha definito un percorso di pedaggio gratuito per ben quattro mesi nei tempi e nei modi opportuni e per il tratto riferibile a quello interessato dai lavori. Questo è il centrodestra che si ricandida alla storica riconferma alla guida della Regione Abruzzo, questa è la Lega, poche chiacchiere, ma tanti fatti concreti, tante risposte”.