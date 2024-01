REGIONALI: BOCCHINO (LEGA) A SAN SALVO, “TERRITORIO IN FORTE CRESCITA, AVANTI CON CENTRODESTRA”

SAN SALVO – “Oggi l’Abruzzo è la regione del centrosud che cresce maggiormente, la provincia di Chieti è quella con il PIL più alto e questa è una zona importantissima in forte crescita, non dobbiamo interrompere questo trend”.

Così Sabrina Bocchino, candidata con la Lega alle elezioni regionali in programma a marzo in Abruzzo, questa sera nel corso di un incontro elettorale a San Salvo (Chieti), nella gremita sala convegni Porta della Terra in corso Umberto.

Presenti anche il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura Luigi D’Eramo e il commissario provinciale della Lega Maurizio Bucci e il candidato Nicola Argirò.

“Sto girando tutti i 104 comuni, ovunque vado ho tanti amici che mi accompagnano e aspettano. Il territorio mi è vicino, stiamo lavorando insieme. Quando torniamo a casa siamo stanchi ma soddisfatti”, ha aggiunto Bocchino.

“È importante che il centrodestra rivinca perché, per la prima volta da quando esiste la Regione Abruzzo, non avremo l’alternanza tra destra e sinistra. Questo sarà fondamentale per portare avanti i tanti progetti iniziati e per andare avanti verso lo sviluppo della nostra regione”.