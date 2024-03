REGIONALI: BOCCHINO (LEGA) CHIUDE CAMPAGNA ELETTORALE DOMANI A VASTO CON MATTEO SALVINI

VASTO – Il consigliere regionale Sabrina Bocchino, ricandidata nelle file della Lega alle elezioni abruzzesi del 10 marzo prossimo, chiuderà la campagna elettorale in un evento con il leader del carroccio, Matteo Salvini, vice premier e ministro per le Infrastrutture e Trasporti: l’appuntamento è per domani, 7 febbraio, dalle ore 18 a Vasto, nella sala conferenze di palazzo D’Avalos.

Insieme a Salvini, tra gli altri, il sottosegretario all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e alle Foreste Luigi D’Eramo, coordinatore dei salviniani in Abruzzo. Il leader nazionale del Carroccio sarà da domattina in provincia di Chieti per un tour elettorale.

“È stata una campagna elettorale straordinaria, piena di emozioni e di affetto, la chiusura con Matteo Salvini, che ringrazio profondamente, è il segnale delle attenzioni di Roma verso il nostro territorio ed anche la certificazione del buon lavoro, soprattutto di ascolto nostro cavallo di battaglia, fatto in questi mesi di campagna in cui non ci siamo risparmiati. Cittadini e simpatizzanti ci hanno fatto chiaramente intendere che il governo regionale di centrodestra a guida Marsilio e con la Lega determinante, ha operato ottimamente e merita la conferma, la prima nella storia della Regione Abruzzo. In questi giorni, in queste ore, moltiplichiamo gli sforzi per portare a casa il risultato”, conclude Sabrina Bocchino.