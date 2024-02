REGIONALI: BOCCHINO (LEGA), “PROGRAMMA SCRITTO INSIEME AD ABRUZZESI, NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO”

VASTO – “In questi 5 anni abbiamo portato avanti tanti progetti importanti, ora occorre continuare a seguire questo percorso di crescita ben avviato confermando il centrodestra alla guida della Regione”.

Così Sabrina Bocchino, consigliere regionale candidata con la Lega alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo, elencando alcuni dei punti principali del suo programma “nel segno della continuità e dello sviluppo del notro territorio”.

Dalle infrastrutture alla sanità, dalla banda larga all’agricoltura e al turismo, diversi i temi toccati nel corso dell’intervista.

“L’ascolto è il primo punto del mio programma. Sono da sempre in tour per tutti i centri della provincia di Chieti ed è per me indispensabile per raccogliere le impressioni e le problematiche di territori così diversi con aspettative specifiche, dalle città ai piccoli borghi. Dobbiamo occuparci di ogni singola realtà senza mai lasciare indietro nessuno, per questo il programma, insieme a me, lo scriveranno gli abruzzesi”.