REGIONALI: BOSSI, “PREOCCUPATO PER ELEZIONI IN ABRUZZO, SALVINI HA LE SUE IDEE”

MILNAO – “In Sardegna è andata com’è andata. Va be’, è la Sardegna, per noi non una regione decisiva, ma non si può sottovalutare quel risultato” ma sulle previsioni di voto in Abruzzo “sono preoccupato, non c’è altro da dire”: lo ha affermato il fondatore della Lega, Umberto Bossi, in un’intervista al quotidiano online ‘Malpensa24’.

Preoccupato “solo per la Lega o anche per il centrodestra?”, gli è stato chiesto.

“Sono preoccupato per tutto. Anche per la situazione economica in generale. Poi, però, il centrodestra terrà botta: la Lega ha dei buoni uomini al governo”, ha risposto il senatur.

“Giancarlo Giorgetti è bravo. È il migliore. Sa come si fa: i Btp valore, che sono andati benissimo, li ha inventati lui”, ha sottolineato.

E Matteo Salvini? “Ha le sue idee, poi bisogna vedere se sono quelle giuste. “Eh, ora comanda Giorgia: i Fratelli d’Italia hanno più voti”, ha spiegato.

Bossi, lei è il più autorevole esponente del Comitato Nord, che si contrappone a Salvini. “Stiamo cercando di rimettere le cose al loro posto, cioè vogliamo rimettere a posto la Lega”.

Riportandola alle origini? “Eravamo nati come sindacato del settentrione. La questione settentrionale è sempre lì, va ripresa in mano”.

Salvini vuole costruire il Ponte sullo Stretto. Lei cosa ne pensa? “È una sua scelta, ma qui al Nord i problemi sono altri. Ultimamente il mondo dell’economia si è più orientato verso destra, mentre il potere amministrativo è finito più a sinistra. E i due poteri si bilanciano”.