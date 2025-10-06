REGIONALI CALABRIA: MARSILIO, “CONGRATULAZIONI A OCCHIUTO, PREMIATO IMPEGNO PER CRESCITA TERRITORIO”

ROMA – Il governatore uscente della Calabria Roberto Occhiuto, alla guida della coalizione di centrodestra, verso la riconferma.

In base alla I proiezione Swg per il TgLa7 alle regionali, Occhiuto è al 58% mentre Pasquale Tridico, candidato del campo largo, è al 40,9%, il candidato di Democrazia Sovrana Popolare Francesco Toscano è all’1,1%. La copertura del campione è del 10%.

In una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI, scrive: “Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni al presidente Roberto Occhiuto per la sua riconferma alla guida della Regione Calabria, anche a nome dell’intera Giunta regionale”.

“Il risultato elettorale testimonia la fiducia dei cittadini calabresi nel lavoro svolto e nella continuità di un impegno dedicato alla crescita e al progresso del territorio regionale. Confido che, anche in questo nuovo mandato, non mancheranno le occasioni per rafforzare la proficua collaborazione istituzionale tra le nostre Regioni, nell’ottica di un sempre più efficace coordinamento e di una strategia condivisa per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’intero Paese. Rivolgo al presidente Occhiuto i migliori auguri di buon lavoro e di ulteriori successi nell’interesse della Calabria e delle sue comunità”.