REGIONALI CAMPANIA: FORZA ITALIA, PER TRE GIORNI CAMPAGNA ELETTORALE IN ABRUZZO

NAPOLI – “La campagna elettorale di Forza Italia Campania si sposta in Abruzzo per tre giorni. Nel week end del 31 ottobre, 1 e 2 novembre ho dato disposizione ai candidati alle regionali di organizzare eventi tra Rivisondoli, Roccaraso, Pescocostanzo e Castel di Sangro, dove molti campani trascorreranno il ponte dei Santi”.

Lo annuncia Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Le presenze saranno discrete, le iniziative non eccessive, – aggiunge – ma dovremo dare la sensazione della nostra presenza. Di intesa con il segretario regionale di Forza Italia Abruzzo, Nazario Pagano, organizzeremo affissioni e un evento per quei giorni. Sarà l’ultimo primo novembre con la sinistra al governo in Campania”, conclude il leader degli azzurri campani.