L’AQUILA – Nulla che entri nel merito del programma, almeno nei punti cardine e condivisi, o anche sulla tempistica con cui sarà deciso il candidato da contrapporre al centrodestra di Marco Marsilio, visto che il termine di ferragosto è bello che saltato. Nessuna informazione su quali forze politiche e civiche erano presenti.

A comunicare in modo vago, ma con grande slancio di ottimismo e soddisfazione, l’esito dell’atteso vertice del centrosinistra di oggi pomeriggio, alle 17.30, nella sede pescarese della Regione, per la costituzione del campo largo, sono due comunicati, giunti alle redazioni a firma del capogruppo dem Silvio Paolucci, che ha ricevuto dalla direzione del suo partito il mandato di unire la coalizione, e un altro a firma del neo segretario regionale, Daniele Marinelli.

Scrive Paolucci: “Abruzzo Insieme può finalmente iniziare a costruire un futuro diverso per la nostra terra! In questi giorni ho potuto misurare con soddisfazione che ci sono motivazioni, progetti, uomini e donne per poter costruire una proposta unitaria tra forze politiche e civiche per l’Abruzzo. Potenzialmente un’alleanza larga ed inedita”.

Paolucci prosegue: “Sono molto soddisfatto perché è ora possibile allargare la coalizione, partendo dal lavoro che abbiamo fatto in questi anni come gruppi consiliari di opposizione in Consiglio regionale: anni in cui abbiamo coltivato la voglia di costruire un Abruzzo diverso, lavorando insieme, sui temi e sempre vicini ai territori. Affido così, al termine di questo lavoro preliminare fondamentale, questo grande patrimonio non solo ai partiti ma anche a tutti i movimenti ed alle associazioni che hanno dato vita a queste settimane di confronto: tutti insieme dovranno essere protagonisti, in modo paritario, per il prossimo passaggio che sarà quello decisivo di definire la guida di questa coalizione”.

E conclude: “Il candidato o la candidata Presidente avrà il compito di definire gli ulteriori nodi politici e programmatici. Per questo, ora tocca a tutte le forze politiche e civiche, che hanno animato queste prime settimane di confronto, fare sintesi ed io resto a disposizione delle loro valutazioni, pronto a dare una mano in qualsiasi ruolo ritengano meglio utilizzare le mie energie. Per me conta il NOI: un NOI che si chiama Abruzzo Insieme”.

A seguire invece la nota di Marinelli, che “passo avanti verso la costruzione della coalizione per l’Abruzzo”

“Dopo l’incontro con le forze politiche e civiche Il segretario del Partito Democratico abruzzese Daniele Marinelli esprime “grande soddisfazione per l’ulteriore significativo passo avanti verso la costruzione della coalizione per l’Abruzzo – scrive Marinelli -. Grazie a tutte le forze civiche e politiche che con pari dignità stanno lavorando a questo obiettivo fondamentale. Grazie al nostro capogruppo Silvio Paolucci, preziosa risorsa per il Partito Democratico e per tutta la coalizione di centrosinistra, per il lavoro di costruzione e di unità condotto in queste settimane, con determinazione e generosità”.