REGIONALI: CANDIDATA FDI TIZIANA DEL BEATO INAUGURA IL 12 GENNAIO IL COMITATO ELETTORALE A L’AQUILA

L’AQUILA – Sarà inaugurato venerdì 12 gennaio, alle ore 18:30, in via Sallustio 69-71 a L’Aquila, il comitato elettorale di Tiziana Del Beato, candidata per Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 10 marzo, nel collegio provinciale dell’Aquila.

Saranno presenti all’inaugurazione il presidente della Regione, Marco Marsilio, il sottosegretario alle imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto, il senatore Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il senatore Guido Quintino Liris, vice-coordinatore regionale, Elisabetta De Blasis, europarlamentare Fdi, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Claudio Gregori, coordinatore provinciale di Fdi, Michele Malafoglia, coordinatore cittadino di FdI. Modererà l’incontro Leonardo Scimia, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune dell’Aquila

Commenta Tiziana Del Beato, 53enne consigliere comunale dell’Aquila, biologa e tecnico ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche: “ho accettato con grande entusiasmo e determinazione questa nuova sfida, nella consapevolezza che l’esperienza del buon governo di centrodestra di Marco Marsilio deve proseguire. Tanto è stato fatto in questi cinque anni e molto altro si può e deve fare ancora nei prossimi cinque, in particolare per consolidare l’economia della conoscenza, e sul fronte delle politiche volte a creare occasioni di lavoro qualificato e gratificante per i giovani”.