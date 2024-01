REGIONALI: CANDIDATO ARGIRO’ CONFEZIONA SPOT ELETTORALE CON L’AUSILIO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

CHIETI – L’intelligenza artificiale fa il suo debutto nella campagna elettorale delle regionali del 10 marzo in Abruzzo: Nicola Argirò, candidato al Consiglio regionale per la Lega, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale ha confezionato uno spot che “ricostruisce l’avventura imprenditoriale della famiglia Argirò, creata da Mario Argirò fondatore del gruppo industriale dell’automotive nel 1956 a Torino e che 1976 ha aperto una filiale nell’area industriale di San Salvo, con l’obiettivo di servire al meglio le aziende del Centro Sud Italia del Gruppo FIAT, e il consolidamento di partnership con importanti società come Pilkington NSG Group e Denso Manufacturing”.

“Sento la responsabilità del nome che porto, il nome di mio padre – commenta il candidato -. La sua storia è incredibile, una storia d’altri tempi fatta di volontà, passione e caparbietà di una generazione. Queste qualità hanno consentito all’Italia di scalare le classifiche del benessere, della ricchezza, rendendoci una nazione industriale e quello spirito dobbiamo ritrovare per rilanciare prima l’Abruzzo che ha enormi potenzialità», commenta il candidato alle regionali con la Lega, Nicola Argirò.

“Ci siamo fatti aiutare dall’intelligenza artificiale per raccontare anche con le immagini la storia di un ragazzo nato in Calabria e che da Torino, alla Svezia, dal Sudafrica all’Abruzzo ha dimostrato di quali doti umane e professionali sono fatti gli Argirò. La professionalità, l’impegno e la visione di mio padre hanno consentito che Argirò per tantissimi abruzzesi sia ancora oggi sinonimo di eccellenza, di esperienza, di disponibilità, di voglia di futuro”, conclude Nicola Argirò.