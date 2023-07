L’AQUILA – “Un primo incontro propositivo che ha messo sin dalle prime battute al centro del tavolo l’Abruzzo e la volontà di sanare gli enormi danni generati al nostro territorio dagli ultimi cinque anni di governo a trazione centrodestra. Una cosa è chiara: alla propaganda autocelebrativa del centrodestra bisogna rispondere con la realtà dei fatti, che certificano il fallimento totale della gestione della cosa pubblica da parte di Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, e con proposte chiare e fattibili per migliorare la qualità della vita degli abruzzesi”.

Così, in una nota, i capigruppo di opposizione in Consiglio regionale Francesco Taglieri, Silvio Paolucci, Amerigo Di Benedetto e Sandro Mariani al termine del tavolo di ascolto convocato per discutere di idee e proposte in vista delle prossime elezioni regionali.

Nella nota viene sottolineata la “grande partecipazione”, con l’invito che “è stato accolto da una folta rappresentanza di associazioni e di esponenti della società civile, ma anche dalla totalità delle forze politiche di opposizione, tanto in consiglio regionale quanto al Governo nazionale”.

“A seguito del confronto odierno nei prossimi giorni, raccoglieranno le proposte di tutte le forze presenti al tavolo e chiederanno ai responsabili regionali dei vari schieramenti di confrontarsi per delineare il perimetro politico entro cui muoversi e in quale modalità”, viene spiegato.

Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese, aggiunge: “Abbiamo partecipato molto convintamente all’incontro organizzato dai gruppi consiliari di opposizione, che ringraziamo per il lavoro importante svolto in questi anni, e siamo davvero convinti che per l’Abruzzo occorra una stagione nuova, dopo 4 anni e mezzo di governo Marsilio”.

“La discussione di oggi ha confermato la comune consapevolezza delle criticità collegate alle scelte miopi e sbagliate della destra, a partire dai temi che riguardano la Sanità, il lavoro, le infrastrutture e i trasporti, l’economia e lo sviluppo della nostra Regione. Apprezziamo molto la previsione di un percorso chiaro, in tempi rapidi, con un approccio largo e di ulteriore apertura alle forze civiche e politiche per proseguire nella strada che è stata proficuamente intrapresa. Bisogna fare presto e lavorare a un progetto legato a idee concrete e ambiziose, per regionalizzare il nostro percorso e aprire una pagina nuova, di speranza per il futuro dell’Abruzzo. La partita è apertissima. La riunione di oggi e il suo felice esito, anche da questo punto di vista, rappresentano un passo in avanti decisivo”.

Più cauto Camillo D’Alessandro, coordinatore regionale di Italia Viva: “Abbiamo accettato l’invito a partecipare all’iniziativa delle opposizioni in consiglio regionale perché condividiamo l’idea che innanzitutto si parta dai problemi dell’Abruzzo e degli abruzzesi. Abbiamo risposto un invito, ascoltato e rappresentato la nostra opinione. Tuttavia è del tutto evidente che le questioni poste meritano impegno, serietà e chiarezza. Impegno sulle risposte da dare, un programma, serietà con chi condividere il lavoro da fare, alleanze, chiarezza sui tempi, si chiama credibilità”.

“Dal tavolo delle emergenze ora si deve passare a quello delle decisioni che, come abbiamo sempre e lealmente comunicato, vanno assunte con assoluta tempestività. Lo diciamo nel rispetto di tutti e delle decisioni che ognuno dovrà assumere. Non dettiamo i tempi agli altri, ma non possiamo subirli perché incompatibili con ciò che serve all’Abruzzo. Per noi questi nodi devono essere ancora tutti sciolti nei prossimi giorni”, conclude D’Alessandro.