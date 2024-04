POTENZA – Si profila una netta vittoria per il centrodestra alle regionali in Basilicata: mentre sono ancora in corso gli scrutini, in base ai dati del Viminale, il governatore uscente e candidato Vito Bardi (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Azione, Orgoglio lucano, La vera Basilicata) è in testa con il 57,93%, mentre il candidato del centrosinistra Piero Marrese (Pd, Movimento 5 stelle, Basilicata casa comune, Basilicata unita, Avs-Europa verde-Sinistra italiana-Psi-La Basilicata possibile) è al 40,97%. Il candidato Eustachio Follia (Volt) è fermo all’1,10%.

“Complimenti all’amico e collega Vito Bardi, riconfermato alla guida della Basilicata. Una vittoria chiara e ampia, in una Regione solo 5 anni fa strappata a un’egemonia trentennale della sinistra. I Lucani hanno capito e apprezzato il buon governo del centrodestra. L’Abruzzo continuerà a lavorare insieme alla Basilicata per il rilancio e lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia intera!”, commenta in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI, riconfermato lo scorso 10 marzo per lo storico mandato alla guida del centrodestra.