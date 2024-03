REGIONALI: CENTRODESTRA SUONA LA CARICA A PESCARA, OGGI CENTROSINISTRA RISPONDE CON SCHLEIN E RENZI

L’AQUILA – Attenzione politica e mediatica nazionale sempre più forte man mano che si avvicina il traguardo delle urne per le elezioni abruzzesi diventate, dopo la vittoria per 1.600 voti del centrosinistra allargato in Sardegna, un esame molto importante anche per i riflessi sul governo.

Un quadro che vede, almeno nella percezione, una partita riaperta dopo che nelle passate settimane il centrodestra guidato dall’uscente e riconfermato Marco Marsilio, di FdI, sembrava avviato a conquistare il secondo storico mandato consecutivo proprio nella terra considerata un fortino del partito di Giorgia Meloni, visto che in Abruzzo è cominciata la cavalcata vincente per Fdi con la vittoria di Pierluigi Biondi diventato sindaco dell’Aquila nel 2017 e dello stesso Marsilio primo presidente di regione di Fdi nel 2019.

Nel centrodestra cresce però ora il nervosismo e la tensione tanto che i vertici del partito, tra cui Giorgia Meloni, sono corsi ai ripari con annunci, forse non programmati come quello sui fondi sulla velocizzazione della ferrovia Pescara -Roma, e sul potenziamento di Telespazio nel Fucino, con la prospettiva di 200 assunzioni.

E con il centrosinistra che pur non mutando strategia, crede nella rimonta anche se il candidato alla presidenza, il professor Luciano D’Amico ha continuato a mantenere un profilo mediatico basso, criticato da parte degli stessi aspiranti consiglieri, secondo i quali sarebbe stata opportuna una maggiore aggressività ed efficacia mediatica.

Ieri il grande evento del centrodestra a piazza Salotto a Pescara: sul palco, al fianco di Marsilio per il comizio di chiusura, tutti e cinque i leader del centrodestra: il premier Giorgia Meloni, per Fratelli d’Italia, il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per la Lega, l’altro vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani per Forza Italia, Maurizio Lupi per Noi moderati e Lorenzo Cesa per l’Udc.

Oggi sarà invece la giornata di Elly Schein, segretaria nazionale del Partito democratico, con un tour che comincerà alle ore 15,30 a Manoppello (Sala Wojtyla in Piazza Zambra) per un incontro con i cittadini sul raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma. Alle ore 17 Schlein sarà a Chieti scalo (piazzale Marconi) per un punto stampa con i giornalisti, cui seguirà alle 17,15 un incontro pubblico. Alle 19 la segretaria sarà a Sulmona (piazza XX settembre) per un’iniziativa con Pier Luigi Bersani. Alle ore 21 spostamento a Castel di Sangro (teatro Tosti, via Porta Napoli 46a) per un evento pubblico.

Giovedì Schlein sarà alle ore 9 a Bussi sul Tirino con un sopralluogo alla famigerata discarica Tre monti; successivamente incontro con le lavoratrici e i lavoratori della fabbrica Società Chimica Bussi (piazzale Elettrochimica 1). A seguire, il tour prosegue con l’arrivo alle ore 10,15 a Popoli (via Enrico Berlinguer 118) con un presidio all’ingresso del Pronto Soccorso dell’ospedale.

Alle ore 12,15 Schlein si sposterà a Penne per una visita all’azienda Brioni (via Nazareno Fonticoli 3). Le tappe successive avranno luogo a Pescara: alle ore 14,45 presidio davanti al complesso sportivo Le Naiadi con i gruppi consiliari di opposizione di Pescara e Montesilvano; alle ore 15,45 nella sede del Dopolavoro ferroviario (corso Vittorio Emanuele 257/a) incontro con i comitati cittadini di via Fornace Bizzarri e via Santina Campana (che protestano contro la cementificazione dei parchi dei loro quartieri), Strada parco, viale Marconi, comitato “Per una nuova Rancitelli”, comitato Fontanelle, Coordinamento contro il caro mense, coordinamento Pescara Colli no autovelox ed esercenti dei locali notturni; infine, alle ore 17 in piazza Unione (in caso di pioggia al Pala Dean Martin di Montesilvano) iniziativa finale con il presidente del partito, Stefano Bonaccini.

Oggi in Abruzzo anche leader di Italia viva Matteo Renzi, sarà invece domani a Pescara, nella sala del Consiglio Comunale, con la lista dei Riformisti e Civici, nata dall’iniziativa di Italia Viva e Socialisti, Per il Pd Nicola Zingaretti alle 17 sarà a Orsogna e alle 19 a Francavilla.

Per la Lega alle 12.45 sarà nel commissariato di Polizia Sulmona il sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni, Nicola Molteni, per discutere di sicurezza.

Bersani sarà invece alle 17 all’Auditorium di Renzo Piano, per sostenere la candidata del Partito democratico nel collegio provinciale dell’Aquila, la sindacalista Cgil, Rita Innocenzi, e alle 20.30al ristorante Lu Pianellese di Manoppello Scalo con Giovanni Legnini.

Torna in Abruzzo il sottosegretario alla presidente del Consiglio Alessandro Morelli e senatore membro del Copasir Claudio Borghi alle 17.00 a Chieti per un evento della Lega intitolato “Il centralismo di Bruxelles minaccia per i territori”.

In Abruzzo tornerà anche Matteo Salvini che domani sera sarà a vasto per chiudere la campagna elettorale del consigliere e ricandidata del Carroccio Sabrina Bocchino. A livello locale tra i tanti eventi spicca quello del consigliere comunale dell’Aquila e candidata di Fdi Tiziana Del Beato che nel capoluogo regionale darà vita ad un evento dal titolo “100 donne per Tiziana”.

Intanto, c’è grande fermento per le chiusure di venerdì 8 aprile, ultimo giorno di campagna elettorale che coincide la festa della donna.

Nel comizio finale a L’Aquila, D’Amico sarà affiancato da Alessandra Todde, neo presidente della Regione Sardegna, targata movimento cinque stelle.

Secondo alcune indiscrezioni, il centrodestra si sta preparando a chiudere, sempre a L’Aquila, con una convention alla presenza dei governatori di marche, Lazio, Molise e Umbria tutti di centrodestra per dare prova del buon governo in una sorta di macro regione del centro Italia. In particolare l’8 marzo si annuncia col botto sempre per la maggioranza in carica: infatti nel pomeriggio è prevista la visita del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, proprio nei giorni decisivi sulla scelta della capitale della cultura italiana del 2026 per la quale l’Aquila sembra essere in pole position.