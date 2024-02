REGIONALI: CESA A SOSTEGNO DI STATI, “UDC NON SARA’ PARTITO ‘NAVETTA'”

AVEZZANO – “È importante fare scelte politiche giuste e identitarie, noi sosterremo tutti i candidati che si impegneranno con coerenza e serietà a rappresentare gli interessi dei cittadini e del territorio. In un momento in cui la politica è spesso caratterizzata da opportunismi e trasformismi, ribadiamo con fermezza l’impegno del nostro partito a non essere una ‘navetta’ per candidati che cercano solo una piattaforma per poi abbandonarla senza alcun riguardo il giorno successivo alle elezioni”.

Così il segretario nazionale dell’UDC, Lorenzo Cesa, che ieri ha visitato diversi comuni dell’Abruzzo interno a sostegno di Ezio Stati, candidato alle elezioni regionali in programma il 10 marzo.

L’itinerario ha toccato diverse sedi elettorali e aziende nei comuni di Raiano, Vittorito, Sulmona e Avezzano.

Durante la sua visita, Cesa ha avuto l’opportunità di incontrare amministratori, amici e simpatizzanti del candidato Stati: “Incontri sono stati caratterizzati da un clima di autentico interesse e sostegno verso il progetto politico portato avanti da Stati e dalla sua squadra”, si legge in una nota.

“Il culmine della giornata è stato segnato dagli applausi e dall’entusiasmo sincero manifestato dagli incontri, testimoniando il sostegno e l’unità di intenti della comunità verso Stati e la sua visione per l’Abruzzo. Il presidente onorevole Cesa continua il suo impegno a fianco del candidato Stati e del suo progetto politico, convinto che solo attraverso un impegno concreto e coerente si possano ottenere risultati significativi per il bene della nostra regione”, conclude la nota.