REGIONALI: CIALENTE, “FILIERA FDI UN FALLIMENTO, ASL AQUILANA CON BUCO DI 64 MILIONI”

L’AQUILA – “Non sono certo alcuni concerti estivi con palchi milionari a fare la differenza. Credo che la filiera soprattutto Comune-Regione sia stata pesante, negativa: soprattutto sul tema della sanità, in particolare quella aquilana, con la Asl che ha un buco di 64 milioni di euro, la metà delle altre aziende abruzzesi, un debito che si è creato in due anni. E poi c’è l’ospedale dell’Aquila che non è neppure nella classifica nazionale”.

Alla vigilia delle elezioni regionali in Abruzzo, che si terranno domenica 10 marzo, l’ex sindaco dell’Aquila Massimo Cialente, medico e responsabile sanità del Pd, attacca il centrodestra alla guida della Regione e, in particolare, la filiera di Fratelli d’Italia, partito della leader e premier Giorgia Meloni, eletta proprio all’Aquila, dove Pierluigi Biondi è sindaco del capoluogo nella Regione guidata dal presidente Marco Marsilio, alla ricerca del secondo storico mandato.

Secondo Cialente: “Il fallimento è testimoniato, tra le altre cose, dalla marginalizzazione della sanità e dei trasporti e da un sindaco che difende un presidente di Regione, unico del centrosud, che ha aderito all’autonomia differenziata che sarebbe la fine di Regioni come l’Abruzzo, soprattutto per le aree interne. Ma io non rimprovero Marsilio: so che non gli interessa l’Abruzzo perché non ha una prospettiva qui per i figli e la sua famiglia. Non sta difendendo gli aquilani e gli abruzzesi”.

“Poi c’è la vicenda del Covid – aggiunge Cialente – con Marsilio che dice che abbiamo avuto l’ospedale G8. Dimentica però che abbiamo avuto ricoverati nella chiesa e morti nelle ambulanze ad Avezzano. Già questo potrebbe dimostrare il fallimento, in riferimento al quale non ha avuto il coraggio di partecipare all’ultimo Consiglio comunale straordinario nei giorni scorsi”.

“Insieme alla marginalizzazione della sanità c’è quella dei trasporti – evidenzia ancora Cialente -: qualcuno mi spiega se ci sono corse da Roma il sabato e la domenica? La città è indietro sotto troppi aspetti: il bando Fare Centro, ad esempio, si doveva fare molto prima”.